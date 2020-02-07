شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات بمراقبة المتبقيات الكيميائية في الأغذية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وعرف مقدم المحاضرة د. وليد الغريب، بماهية المتبقيات الكيميائية الملوثة للأغذية، وقائمة المواد المحظورة، بالإضافة إلى التشريعات التي تحكم مراقبة المتبقيات في الأغذية وتحليلها، والخطة لرصدها، وأشار خلال الفعالية التي حضرها المهتمون بالأمر إلى الأضرار الصحية لبقايا المضادات الحيوية والاستخدام المفرط لها، كما تم استعراض الخط الزمني لقوانين المنع في دول العالم حول استخدامات محفزات النمو.
وأوصى د. الغريب بتكثيف دور الأجهزة الرقابية؛ لمتابعة المتبقيات الكيميائية في المنتجات الغذائية، وتحديد مواصفات المنتجات المسموح باستيرادها وتداولها، إضافة إلى تحديد طرق التحاليل العلمية المناسبة لكل فحص، وأخيرا إصدار لوائح بضوابط وعقوبات للمخالفين.
من جانبه، كرم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، مقدم المحاضرة، وشكر جامعة الملك فيصل ممثلة بكلية الطب البيطري على تعاونها مع فرع وزارة البيئة بالمنطقة في تنظيم الفعالية، مشيرًا إلى أن فرع الوزارة يدعم جميع الأبحاث المتجددة حول الإنسان والحيوان والبيئة؛ لنشر الوعي والوقاية من أضرار المتبقيات الكيميائية.
كانت هذه تفاصيل خبر توصيات بمراقبة المتبقيات الكيميائية في الأغذية بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.