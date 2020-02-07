شكرا لقرائتكم خبر عن 630 ألف زهرة بتصاميم مبتكرة تزين طرق وميادين برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية محافظة رأس تنورة زراعة الزهور الشتوية الموسمية وتزيين الشوارع والطرقات والساحات بالزهور؛ وذلك لأنها تعد أحد أهم عناصر التجميل النباتية المسؤولة عن إحداث التغيير في شكل ومظهر المحافظة، من خلال التصاميم الجمالية التي تختلف من وقت لآخر، ومن عام لآخر من حيث أنواع الزهور وألوانها وأحجامها التي تعكس نوعا من البهجة والمتعة على مرتادي المحافظة، والتي تأتي ضمن إستراتيجية بلدية محافظة رأس تنورة في تحسين المشهد الحضري بالمحافظة.

وأكد رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م.صالح القرني أن البلدية تسعى جاهدة لتحويل المحافظة إلى مدينة من الزهور، من خلال اتخاذ منحى جديد في مجال زراعة الزهور الموسمية في الشوارع والميادين، وانطلاقا من رؤيتها في بناء محافظة متميزة تتوافر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح عبر إدخال تصاميم حديثة وأفكار إبداعية تتماشى مع التطور العمراني والحضاري للمحافظة من جهة، وتحاكي المبادرات والمناسبات الوطنية من جهة أخرى.

وقال: إن الهدف لم يعد التوسع في مساحات الزهور وزيادة أعدادها فقط، إنما الإبداع والتجديد والابتكار من خلال التقنيات الحديثة في مجال إنتاج وتصميم الزهور الموسمية.

وأوضح م.القرني أنه تم تركيز الزراعة في الأماكن البارزة التي تمكن الجميع من رؤيتها والاستمتاع بمشاهدتها مثل (طريق الملك عبدالعزيز - طريق الملك فهد - طريق الأمير سلطان - شارع الأمير نايف - طريق الملك عبدالله - طريق الملك فيصل - شارع الأمير محمد بن فهد - شارع الأمير فيصل بن فهد، بالإضافة لكورنيش المحافظة)، حيث شملت الأعمال استبدال التربة وتسميدها بالطرق المعروفة، وقد بلغ عدد الزهور (630000) زهرة متنوعة مثل (البتونيا البلدي - البتونيا الهايبرد - عبير كشمير - فنكاروزا - قطيفة هايبرد - قطيفة قزمية - ملفوف - دوار الشمس - جازنيا قائمة - زنيا - خطمية)، علما بأن هذه الزهور بأنواعها الكثيرة يتم إنتاجها في مشتل البلدية. داعيا جميع المواطنين والمقيمين للمحافظة على المرافق العامة لينعم بها الجميع.