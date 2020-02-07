شكرا لقرائتكم خبر عن رأس تنورة تزيل 225 طن مخلفات.. ومعاينة «الآيلة للسقوط» والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية محافظة رأس تنورة برفع وإزالة المخلفات والأنقاض التي قدرت بأكثر من 225 طن مخلفات، و384 مترا مكعبا من الأنقاض في قرية شعاب بالمحافظة. كما تواصل بلدية المحافظة متمثلة بإدارة الخدمات أعمال النظافة العامة وإزالة المخلفات في أحياء وشوارع المحافظة، ويستمر عمل الدائرة نفسها بأعمال رش المبيدات الحشرية بواسطة الرش الضبابي في مواقع وأحياء متعددة بالمحافظة.

كما تواصل إدارة الخدمات بالبلدية إجراءات عديدة وحملات مكثفة على المحلات وأسواق النفع العام، والتي بدورها أنذرت وحررت مخالفات للمخالفين، وتشن الإدارة ذاتها حملات نظافة عامة في نواح متفرقة بأحياء رأس تنورة.

كما عملت إدارة التشغيل والصيانة بالبلدية أعمال معالجة المناهيل والمصائد على شبكات تصريف مياه الأمطار في عدد من مواقع وأحياء المحافظة.

وقام مسؤولو البلدية بمعية الشركة المخصصة بالمتابعة والاطلاع على محطات تصريف الأمطار بمواقع عدة. كما عملت إدارة لجنة المباني الآيلة للسقوط بجولات تفقدية حول المباني والمنازل القديمة بالمحافظة.