شكرا لقرائتكم خبر عن رأس تنورة تزيل 225 طن مخلفات.. ومعاينة «الآيلة للسقوط» والان نبدء بالتفاصيل
كما تواصل إدارة الخدمات بالبلدية إجراءات عديدة وحملات مكثفة على المحلات وأسواق النفع العام، والتي بدورها أنذرت وحررت مخالفات للمخالفين، وتشن الإدارة ذاتها حملات نظافة عامة في نواح متفرقة بأحياء رأس تنورة.
كما عملت إدارة التشغيل والصيانة بالبلدية أعمال معالجة المناهيل والمصائد على شبكات تصريف مياه الأمطار في عدد من مواقع وأحياء المحافظة.
وقام مسؤولو البلدية بمعية الشركة المخصصة بالمتابعة والاطلاع على محطات تصريف الأمطار بمواقع عدة. كما عملت إدارة لجنة المباني الآيلة للسقوط بجولات تفقدية حول المباني والمنازل القديمة بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر رأس تنورة تزيل 225 طن مخلفات.. ومعاينة «الآيلة للسقوط» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.