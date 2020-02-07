شكرا لقرائتكم خبر عن دورة في لغة الإشارة للأطفال ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

ينظم القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الجبيل «تواصل»، الأحد القادم دورة بعنوان «لغة الإشارة للأطفال»، بمقر الجمعية بالجبيل الصناعية. وتتناول الدورة التي تستمر لمدة أربعة أيام شرح الحروف الأبجدية الإشارية، والمصطلحات العامة المتعلقة بلغة الإشارة، وتعليم الإشارة الوصفية، فيما يتعلق بالأسرة والعلاقات الاجتماعية، وتعلم الإشارات الخاصة بالألوان والأرقام، إضافة إلى مجموعة من المتفرقات في لغة الإشارة.

وتهدف الدورة إلى بناء مخرجات لدى الأطفال تساعدهم في التعريف بأنفسهم والتعبير عما لديهم بلغة الإشارة، وكيفية التواصل مع الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية، ونشر مفهوم الوعي بلغة الإشارة، وتعزيز مفهوم الدمج في القطاع التعليمي.