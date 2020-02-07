شكرا لقرائتكم خبر عن دورة في لغة الإشارة للأطفال ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الدورة إلى بناء مخرجات لدى الأطفال تساعدهم في التعريف بأنفسهم والتعبير عما لديهم بلغة الإشارة، وكيفية التواصل مع الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية، ونشر مفهوم الوعي بلغة الإشارة، وتعزيز مفهوم الدمج في القطاع التعليمي.
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