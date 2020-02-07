شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن أمير الشرقية.. وكيل الإمارة يرعى تكريم 219 سفيرا للتفوق والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية- حفظه الله-، رعى وكيل الإمارة د. خالد بن محمد البتال، مساء أمس الأول، مهرجان تكريم سفراء التفوق من طلاب تعليم الشرقية للعام الدراسي 1439/‏‏ 1440هـ، والبالغ عددهم «219» طالبا، وذلك بحضور ممثل الشريك الإستراتيجي للمهرجان مستضيف الحفل أمانة المنطقة الشرقية وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل، وممثل الداعم الرئيس شركة اليمامة، وسط حضور عدد من المسؤولين والقيادات التعليمية بالمنطقة بمقر مسرح أمانة المنطقة الشرقية.

وقد بدأ الحفل بالنشيد الوطني، عقبه تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لمدير عام تعليم المنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، والتي رحب خلالها باسمه ونيابة عن أسرة تعليم المنطقة براعي الحفل أمير المنطقة الشرقية، وبوكيل إمارة المنطقة، لتشريفه وحضوره الحفل نيابة عن سموه الكريم، وبالحضور المشارك، منوها بالجهود الجبارة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهم الله-؛ إيمانا منها بأن التعليم هو صانع المستقبل ومحقق التنمية الشاملة والمستدامة والرؤية السعودية الطموح 2030، مثمنا في ذات الوقت لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه (حفظهما الله) توجيهاتهما السديدة ودعمهما المستمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمنطقة؛ تحقيقا لتنمية مستدامة في ظل حراك علمي متسارع يسابق الزمن واستثماره في الإنسان السعودي، وأضاف: خير شاهد على ثمرات ذلك الدعم المخرجات المتميزة التي ترجمها أبناؤنا المتفوقون بإحرازهم أعلى الدرجات، فهم عنوان التميز ورمز الصدارة والتطور الحقيقي الذي ينشده الوطن.

ولفت د. الشلعان، في معرض كلمته: أنه لا يخفى علينا أن في أروقة وزارتنا الموقرة نرى جهودا جبارة، وتطورات نوعية وقرارات صائبة، كلها تهدف إلى إيجاد تعليم نوعي ومتميز لبناء جيل ينافس عالميا، ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموح للمملكة 2030.

وأوضح أن الاحتفاء بتكريم أبنائها الطلاب المتفوقين، هو أقل ما يمكن فعله لتشجيعهم على استمرار مسيرة التفوق، وخلق مناخ من التنافس الفعال لتحفيز زملائهم من بعدهم، خصوصا وأن الوطن ينتظر منهم الكثير باعتبارهم جيل المستقبل؛ للمساهمة في تطوير الدولة وتقدمها، مسديا في الوقت نفسه أسمى آيات التهاني والتبريكات لكل طالب متفوق ولأسرته ومعلميه، وللوطن بثروته الحقيقية ومفخرته من المتفوقين، متقدما بالشكر للشريك الإستراتيجي أمانة الشرقية، والداعم الرئيس شركة اليمامة، على ما تبذلانه من جهود تذكر فتشكر فدعمهما للتعليم متواصل ومثمر.

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وفي الأثناء ألقى الطالب سعود الشهري كلمة سفراء التفوق، شكر فيها كل من ساعده وزملاءه على هذا التفوق ليحصدوا اليوم جهدهم الذي زرعوه خلال العام الدراسي، مؤكدا أن المتفوقين هم جيل التغيير، جيل الرؤية وعدة المستقبل وعماد الوطن، وعليهم أن يستثمروا طاقاتهم وما تعلموه في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، حاثا إخوانه المتفوقين على الاستمرار لمواصلة طريق التفوق؛ ليكونوا كما وصفهم ولي العهد الأمين، كجبل طويق جدا واجتهادا وبذلا.

بعد ذلك شارك عدد من الطلاب في تقديم أوبريت إنشادي بعنوان: «راية التوحيد»، بدأت بعده مسيرة الطلاب المتفوقين بالمرور من أمام وكيل إمارة المنطقة، بعدها تم تكريم الشركاء والداعمين وهم (الشريك الإستراتيجي أمانة المنطقة الشرقية ومثلها وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل، والداعم الرئيس مجموعة شركات اليمامة ومثلها عبدالحكيم العمار الخالدي.

وفي ختام الحفل، تسلم وكيل إمارة المنطقة الشرقية درعا تقديرية بهذه المناسبة من مدير عام تعليم الشرقية.