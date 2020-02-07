شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا الجديد» يعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين والان نبدء بالتفاصيل

وصلت آخر إحصائيّة لعدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس «كورونا 2»، الذي أعلن اكتشافه في جمهورية الصين الشعبية، إلى نحو 654 شخصًا، وأعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين.

» إجراءات صحية

وذكرت الجوازات أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات الصحيّة المعتمدة لدى المملكة؛ للوقاية من الفيروس، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر، ولائحته التنفيذية، بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة أحد المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.

» عدد الصينيين

وكشفت مصادر لـ ”الخليج 365” أن عدد الصينيين الذين قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحيّة بلغ نحو 39.900 شخص، وذلك منذ الإعلان عن فتح باب التأشيرة السياحيّة، بعد أن كان سفر الأجانب إلى المملكة مقتصرًا على العمال المقيمين، وعائلاتهم، ورجال الأعمال، والحجاج، الذين يُسمح لهم بزيارة مكة والمدينة.

» فحص المسافرين

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وأكد آخر تحديث لوزارة الصحّة، بتاريخ 5 فبراير، عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس الجديد «كورونا 2» داخل المملكة، إذ يتمّ تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة في المنافذ؛ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

» لا إصابات

وذكرت أن عدد المسافرين الذين تم فحصهم من الرحلات المباشرة القادمة من الصين، بلغ نحو 3195 شخصًا، وفحص نحو 1116 شخصًا من الرحلات غير المباشرة، ولم يتم اكتشاف أي إصابة.

» إجلاء الطلاب

وتابعت المدارس السعودية بالخارج، مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين؛ إجلاء طلبة ومعلمي المدرسة السعودية في بكين، وإجلاء أعضاء البعثة التعليمية في هونغ كونغ وعائلاتهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، وتابع فريق العمل وصول الطلبة والمعلمين إلى أرض الوطن سالمين.