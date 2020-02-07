شكرا لقرائتكم خبر عن خطوط مشاة ثلاثية الأبعاد في شوارع الجبيل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس المجلس البلدي بالجبيل فهد المسحل أن المبادرة تهدف إلى إضفاء مزيد من الجمال للشوارع، وإضافة ممرات عبور للمشاة ولتهدئة السرعة، وفق الوسائل الحديثة للسلامة.
وأكد أن المبادرة تم تطبيقها على شارع الملك فيصل الشرقي؛ وذلك لتهيئة الشارع لمستخدميه من حي السيف الشرقي من الرجال والنساء والأطفال، والاهتمام بسلامتهم، وستعتمد هذه المبادرة في جميع الشوارع بمحافظة الجبيل.
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