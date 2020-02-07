شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الشقيقتان الهنديتان تحت الملاحظة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة أن الشقيقتين الهنديتين اللتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي متواجدتان حاليا تحت الملاحظة والعزل احترازياً. وأوضحت الوزارة أنهما غادرتا الصين في 12 يناير إلى الهند، ومكثتا هناك ما يقارب 21 يوما، وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس، ولا توجد عليهما أي علامات مرضية، ولم تكونا في مدينة ووهان أثناء تواجدهما في الصين، وتم تسجيل دخولهما للمملكة بتاريخ 3 فبراير. وبالتالي فإن دخولهما إلى المملكة بعد مكوثهما خارج الصين لأكثر من خمسة عشر يوما تم بصورة نظامية، حيث يمنع من كان في الصين خلال خمسة عشر يوما ماضية من دخول المملكة.

وأضافت: رغم ذلك فقد توجه فريق العزل الوبائي لمنزل الأسرة فورا وأخذ عينات للفحص المخبري وجار العمل عليه.

وإذ تطمئن الوزارة الجميع بأن الحالتين لا تستدعيان القلق، حيث انتهت فترة الحضانة للفيروس قبل دخولهما المملكة، وليس هناك أي علامات مرضية، فقد تم عمل الاحتياطات اللازمة.