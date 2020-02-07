شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الشقيقتان الهنديتان تحت الملاحظة والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت: رغم ذلك فقد توجه فريق العزل الوبائي لمنزل الأسرة فورا وأخذ عينات للفحص المخبري وجار العمل عليه.
وإذ تطمئن الوزارة الجميع بأن الحالتين لا تستدعيان القلق، حيث انتهت فترة الحضانة للفيروس قبل دخولهما المملكة، وليس هناك أي علامات مرضية، فقد تم عمل الاحتياطات اللازمة.
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