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المملكة تتأثر بكتلة باردة.. والحرارة تنخفض لـ«صفر»

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توقعت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم المناطق، مصحوبة بكتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة، مع رياح نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، خاصة خلال النهار، وذلك ابتداء من اليوم، وحتى الثلاثاء المقبل.

وأشارت إلى انخفاض درجة الحرارة على معظم مناطق المملكة، وتصل الصغرى إلى «الصفر المئوي»، على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، وتصل، إلى ما دون الصفر من مساء يوم الأحد، وتمتد لتؤثر في منطقة القصيم، والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، والشرقية، والمدينة المنورة، اعتبارًا من مساء الإثنين.

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