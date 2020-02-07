شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتأثر بكتلة باردة.. والحرارة تنخفض لـ«صفر» والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت إلى انخفاض درجة الحرارة على معظم مناطق المملكة، وتصل الصغرى إلى «الصفر المئوي»، على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، وتصل، إلى ما دون الصفر من مساء يوم الأحد، وتمتد لتؤثر في منطقة القصيم، والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، والشرقية، والمدينة المنورة، اعتبارًا من مساء الإثنين.
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