شكرا لقرائتكم خبر عن سلال غذائية لمحافظات يمنية والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية عددا من السلال الغذائية في المحافظات اليمنية أول أمس، فقدم 63 سلة غذائية في منطقة رأس عباس بمديرية البريقة التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 441 فردا، و100 حقيبة مدرسية. وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني: إن مشروع الأمن الغذائي المقدم من المركز مستمر في تدخلاته ويستهدف مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة لهم، وكذلك المناطق النائية ذات الأسر المحتاجة. وعبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للمركز، مثمنين مبادرة المركز في تقديم المواد الغذائية والحقائب المدرسية. كما وزع 375 سلة غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، استفاد منها 2،250 فردا. و350 سلة غذائية في عزلتي الأزهور وآل عطيف بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 1،300 نازح ومتضرر.

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