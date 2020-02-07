شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 حقيبة شتوية لمحتاجين في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس 1،500 حقيبة شتوية في مديرية غانشي بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7،500 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

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