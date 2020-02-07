شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوار الوطني» يطلق الديوانية بأبها والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أول أمس، فعاليات ديوانية «حوار» بالتعاون مع مجلس شباب منطقة عسير، وذلك بقرية المفتاحة، وسط حضور من مختلف فئات المجتمع. وبدأت الفعاليات بالتعريف بأهداف المركز وأبرز أعماله قدمتها مشرفة المركز بالمنطقة صالحة الجرعي، إلى جانب التعريف بديوانية «حوار»، كما شاهد الحضور فيلما قصيرا تناول سيرة المركز منذ إطلاقه. وتحدث ضيف الديوانية المخرج ماجد عون عن تجربته وأبرز المحطات والأفلام التي أنجزها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى مساهمة الأفلام الوثائقية في تقديم المحتوى التراثي والثقافي لمنطقة عسير، وما تمثله صناعة الأفلام من مصدر دخل للشباب في ظل الثورة التقنية والإعلامية التي يشهدها العالم. وكان مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني قد وقع مؤخرا مذكرة تعاون مع مجلس شباب عسير، تضمنت تفعيل وإشراك الشباب في القضايا الحوارية وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، ونشر ثقافة الحوار والتسامح، ورفع مستوى الوعي بين الشباب حول المسؤولية الاجتماعية.

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