شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية 900 يتيم وأسرة في طاجيكستان والان نبدء بالتفاصيل

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إقليم خاتلون بجمهورية طاجيكستان أمس اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر الطاجيكي؛ لرعاية الأيتام والأسر المحتاجة في طاجيكستان، يستفيد منها 500 يتيم ويتيمة و400 أسرة. وسيتم خلال المشروع تقديم الدعم المالي لكفالة 500 يتيم ويتيمة بواقع 100 دولار لكل يتيم ويتيمة شهريا من الأسر محدودة الدخل أو عديمي الدخل في منطقتي بوكتار وكولوب بإقليم خاتلون؛ وذلك لضمان تكاليف المصاريف المعيشية وتقديم الدعم النفسي وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأيتام والأسر الراعية لهم.

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