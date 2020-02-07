شكرا لقرائتكم خبر عن 35 % انخفاضا في وفيات «حوادث الطرق» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت منظمة الصحة العالمية، انخفاض أعداد وفيات حوادث الطرق في المملكة العربية السعودية ، بنسبة 35%، وانخفاض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة بنسبة 40% خلال الفترة من 2016 - 2018م. وأشارت المنظمة، في تقريرها الذي صدر مؤخرًا؛ لتوثيق جهود المملكة في تعزيز السلامة المرورية، بما يحقق المستهدفات العالمية في حفظ الأرواح والممتلكات، إلى المنهجية التي تسير عليها المملكة في تحسين السلامة المرورية، وذلك من خلال برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وبمشاركة القطاعات ذات الصلة ما يسهم في توحيد الجهود وسرعة الإنجاز.

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