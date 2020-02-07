شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير «الطيران المدني» و«الترفيه» تحت قبة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

يصوّت مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الثانية والعشرين، من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي يعقدها يوم الإثنين المقبل، على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، كما يصوّت على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة.

وخلال الجلسة العادية الثالثة والعشرين، الثلاثاء، يصوّت المجلس على توصيات اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويطلع المجلس على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم.

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ويناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة.

وخلال الجلسة العادية الرابعة والعشرين، الأربعاء، يصوّت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، ويناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في مجالات متنوعة.