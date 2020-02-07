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شكرا لقرائتكم دفاعات التحالف تسقط مُسيرتين مفخختين للحوثيين باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
كانتا تستهدفان حفلًا مدرسيًا بالمخا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن، أمس الخميس، طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية، وكانتا تستهدفان حفلًا مدرسيًا أقامته إدارة مديرية المخا بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي في مدرسة الزهراء بمدينة المخا.
وأوضح الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرتين المسيرتين قبل دخولهما سماء مدينة المخا.
وكانت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا استهدفت مدينة المخا بعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة نهاية العام الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا في أوساط المدنيين وتدمير منشآت عامة، كان أبرزها مستشفى أطباء بلا حدود، وفقًا لـ”العربية”.
وعلى الصعيد السياسي، غرد مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس على تويتر: “ناقشت مع نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح التصعيد العسكري الأخير في اليمن”.
وأضاف غريفثس: “نائب الرئيس شدد على التزام حكومة اليمن بعملية السلام وأعرب عن دعمه لجهود المبعوث الخاص في تهدئة التوتر في اليمن”.
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