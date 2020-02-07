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شكرا لقرائتكم تغريدة جديدة لـ تركي آل الشيخ: “اليوم أحس أني غير” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
دعوات من المغردين بدوام الصحة والعافية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل العشرات من المغردين مع تغريدة جديدة لرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ حيث قال: “يا الله لك الحمد ولك الشكر اليوم أحس أني غير”.
وقال عبدالعزيز أحمد بغلف رجل أعمال والعضو الذهبي بنادي النصر السعودي “الله يبشرك بالخير ويديم عليك الصحة والعافية”.
وغرد الإعلامي مفرح الشقيقي بقوله: “الحمد لله على سلامتك، الله يجعل قادم أيامك صحة وخيرًا وعافية”.
وعلق الإعلامي الرياضي أحمد صادق دياب بقوله: ” أدام الله عليك نعمه”.
وتفاعل أحمد جمال مع التغريدة بقوله: “ربنا ما يكتب عليك ولا على جميع أمة محمد الألم مرة أخرى”.
وكان تركي آل الشيخ قد، طمأن محبيه في وقت سابق، على حالته الصحية، مبشرًا إياهم بنجاح العملية الجراحية التي خضع لها قبل أيام لإزالة ورم في أحد المستشفيات بولاية نيويورك الأمريكية، كما كشف عن موعد عودته إلى المملكة.
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