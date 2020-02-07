فيديو.. شهامة رجل الأمن العنزي تنقذ مقيمًا من الاختطاف

2020-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أسهم رجل أمن في إحباط محاولة اختطاف وسلب مقيم سوداني، حاول وافدون من الجنسية الإثيوبية تنفيذها في حي الرمال بمنطقة الرياض.

Advertisements

وكان رجل الأمن، الوكيل رقيب في الحرس الوطني أنور العنزي، في طريقه لمنزله عقب انتهاء عمله، عندما لاحظ تحركات غريبة داخل مركبة تُظهر شجارًا بين ركابها في المقعد الخلفي، وبمحاولته التثبت مما يجري باستيقاف المركبة، إذا بأحد الركاب يتم إلقاؤه في عرض الطريق، فيما لاذ البقية بالفرار.

وبادر العنزي لإسعاف الراكب الذي أكد أنه يحمل الجنسية السودانية، موضحًا أن وافدين من الجنسية الإثيوبية حاولوا اختطافه، وسلب ما بحوزته من نقود.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على