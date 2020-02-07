موجة برد تؤثر على المملكة.. الأشد منذ بداية الشتاء

2020-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع متحدث الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني موجة برد قادمة خلال الأيام القادمة تصل إلى ما دون الصفر.

وأضاف القحطاني أن هذه الموجة الباردة تعتبر الأقوى منذ بداية الشتاء وتؤثر على عدة مناطق على مستوى المملكة.

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يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد، توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم الجمعة، على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل والقصيم.

كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان عسير الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

ولم تستبعد الأرصاد الجوية تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

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