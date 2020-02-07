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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس في أنباء عاجلة، "هروب شابين من الحجر الصحي لفيروس كورونا الى السعودية" حسب صحيفة القدس العربي ووكالات.

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ورد الآن : تطورات مرعبة في السعودية بشأن المصابين بفيروس كورونا القاتل .. ومذيعة العربية تنشر خبر عاجل عن الملك سلمان



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وأكدت سُلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، داخل البلاد، اليوم الخميس، إلى 563 والمصابين إلى 28018 ألف حالة.

وفي نفس السياق أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز،، توجيها عاجلا بشأن مواجهة فيروس "كورونا" الجديد في الصين.

وقالت قناة "العربية" أن الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تناقشا فيه بشأن تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وأعرب عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أشار العاهل السعودي إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية على التعامل مع آثار فيروس "كورونا".

كما أصدر العاهل السعودي توجيها إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل، لتقديم مساعدات إلى الصين، بما يسهم في سرعة تجاوزها آثار فيروس كورونا الجديد.