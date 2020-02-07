مواطن يكشف تفاصيل “تشويه” ذراع طفلته في مستشفى بصامطة وهروب الطبيب.. وصحة جازان: “ما ندري كيف سافر” !

روى مواطن من جازان قصة معاناة يعيشها منذ 4 سنوات ، تسبب فيها طبيب بأحد مستشفيات صامطة ، قبل أن يغادر المملكة دون أن يتخذ ضده أي إجراء .

جبيرة خاطئة

وقال المواطن يوسف محمد عريشي بحسب “عكاظ” ، أن ابنته “لين” تعرضت منذ 4 سنوات لخطأ طبي بمستشفى صامطة ، حيث كانت مصابة بكسر في اليد ، وخضعت إلى جبيرة خاطئة تسببت في التئام العظم بصورة غير صحيحة. وأوضح عريشي، إنه تقدم بشكوى لصحة جازان مطالبا بالإنصاف وأخذ حق ابنته من الطبيب المتورط في الخطأ، واصطدم ببطء الإجراءات، وسفر الطبيب المتهم إلى بلاده نهائيا، ما أحال القضية لدى الهيئة الطبية من طرف واحد، حسب وصفه.

ما ندري كيف سافر

وأضاف عريشي ، أن الجبيرة الخاطئة حدثت في 1436هـ، وتقدم حينها بشكوى لا تزال رهينة المراجعات، كما واجه أصنافا من المماطلات لنحو 3 سنوات حتى انتهى عقد الطبيب وغادر بخروج بلا عودة دون أن تتخذ الجهة المختصة أي إجراء يضمن حق ابنته برغم مراجعته الشؤون الصحية في جازان دون طائل، إذ يفاجأ بمبررات غير مقنعة حول سفر الطبيب (ما ندري كيف سافر)، وأحيانا يوجهون أصابع الاتهام لمستشفى صامطة، الذي بدوره يعيد التهمة لهم.

تعليق صحة جازان

في المقابل، أوضح المتحدث باسم صحة جازان محمد حسين دراج، أنه تم التفاعل مع الشكوى المقدمة من والد الطفلة، وأجلت الصحة سفر الطبيب لمدة شهر واحد لحين انتهاء التحقيقات طبقا لنظام مزاولة المهن الصحية، إلا أن الطبيب تقدم بطلب رسمي بعدم التجديد، وأحيلت القضية إلى الهيئة الطبية الشرعية بعد انتهاء التحقيقات. وفيما يتعلق بحظر الطبيب من السفر، أكد المتحدث باسم صحة جازان أن الحظر من صلاحيات الهيئة الطبية الشرعية.