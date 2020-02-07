4 خرائط جوية ترصد: زائر قطبي بارد يضرب المملكة الأسبوع المقبل

أجاب الراصد الجوي حسن كراني، مساء اليوم الخميس، بأربع خرائط جوية عن سؤال «ماذا بعد دفء الجمعة؟». ونشر كراني، عبر حسابه على «تويتر»، 4 خرائط توضح الأحوال الجوية؛ بداية من يوم غدٍ الجمعة، قائلًا: الجمعة 7 فبرابر يقترب الزائر القطبي من الأجواء، بينما يغطي الشمالية الغربية يوم السبت، ثم يغطي أجواء الشمال تدريجيًا، موضحًا أن يوم الإثنين يتحرك الزائر القطبي متسارعًا ويغطي (الوسطى، الغربية، الشرقية.. حتى جنوب العاصمة)، بينما يغطي الجزيرة يوم الأربعاء. من ناحيتها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لطقس يوم غدٍ الجمعة، لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار، مع غيوم السماء.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد في بيان لها: حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة.. تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل والقصيم). وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية. وتوقعت الهيئة تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين. وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14/ 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.