حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والقصيم. كما يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وأجزاء من المنطقة الشرقية. وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أشار التقرير إلى أنها شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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