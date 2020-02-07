بالصور: وزير العدل يتفقد جاهزية صالة الاستقبال المركزية لمحكمة التنفيذ بالرياض

زار وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم (الخميس)، صالة الاستقبال المركزية النموذجية في محكمة التنفيذ بالرياض. واطلع الوزير على جاهزية وتكامل الخدمات في الصالة وضمان توفر جميع المتطلبات والتجهيزات الفنيّة التي تضمن تقديم الخدمة بجودة وسرعة.

ويهدف المشروع إلى تنظيم العمل في محاكم التنفيذ وتسهيل إجراءات المستفيدين، ورفع مستوى الرضا لديهم من قضاء التنفيذ عبر تقديم الخدمات بسرعة وبسهولة، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية. وكانت الوزارة قد أعلنت أنها ستستكمل مشروع إنشاء صالات الاستقبال المركزية النموذجية في محكمتي التنفيذ بالرياض وجدة كمرحلة أولى على أن تستكمل بقية المحاكم في الفترة المُقبلة.