أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، غدًا الجمعة، تكون مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية على عدد من مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها: حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة.. تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل والقصيم).

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وتوقعت الهيئة تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع، أن تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14/36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.

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وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الجمعة:

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