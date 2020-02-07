بالفيديو.. شاب يتطوع لتنظيم حركة السير بأحد شوارع الرياض

تطوع شاب لتنظيم حركة المرور في أحد شوارع الرياض، بعدما لاحظ تعطل الإشارة المرورية وعدم وجود رجال مرور في الموقع.

وأظهر مقطع فيديو متداول شابًا سعوديًّا أثناء قيامه بتنظيم المركبات وحركة السير في أحد التقاطعات بمدينة الرياض.

وعلق مصور المقطع بقوله إن الشاب ظل ينظم حركة المرور في ظل تعطل الإشارة وعدم وجود رجال مرور لأكثر من ساعة، مشيرًا إلى أن جميع أصحاب المركبات العابرين امتثلوا لتوجيهاته؛ ما جعل حركة السير تمضي بانسيابية تامة .

ولاقى الفيديو المنشور استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي على «تويتر»؛ حيث انهالت تعليقات الثناء على موقف الشاب المنظم.