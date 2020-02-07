بالفيديو.. ماذا تخفي سجون أمن الدولة في المملكة؟

زارت اللجنة الأمنية بالشورى سجن المباحث العامة بالدمام؛ حيث وجه الأعضاء العديد من الأسئلة في كل ما يتصل بحقوق السجين قبل واجباته.

وأكدت اللجنة، عقب انتهاء جولتها، أن جميع الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان منفذة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن كل الجهات والسفارات بما فيها الجهات التي تعتبر أجندة سياسية مختلفة زارت السجون.

وذكر عضو بالشورى، خلال تقرير مصور نشرته قناة الإخبارية، أن هذا المكان لا يوجد لديه ما يخفيه عن أي أحد، مؤكدًا أنه ستتم دعوة المواطنين بالمملكة وخارجها للاطلاع على ماذا تقدمه المملكة لهؤلاء النزلاء.

واطلع الأعضاء على البرامج التي تقدم للنزلاء، وهي برامج مكثفة غرضها احتواء أبناء الوطن ومنها برنامج عموم الوقت المعمم على سجون المباحث العامة، وهو يعنى بالمهارات البدنية والعقلية ويعيش خلاله النزيل حياة أشبه بالحياة العامة وفيه يرى النزيل أسرته بحسب ما ورد في التقرير المصور.

وتتضمن أيضًا برنامج «بناء» وصمم خصيصًا لنزلاء سجن المباحث بالدمام، وهو برنامج مناصحة يعنى بمخاطبة العقل ويشترك فيه مختصون من قطاعات مختلفة، وأدت هذه البرامج إلى تراجع المستفيدين عن معتقداتهم الفكرية، ولم تسجل حالة انتكاسة واحدة بين المطلق سراحهم، وحاليًّا يستفيد من هذه البرامج 300 سجين من أصل 900.