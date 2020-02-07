خبير أرصاد يحذر من النوم والفحم مشتعل: أمر خطير.. نبهوا وانتبهوا

أطلق خبير الأرصاد الجوية بـ«جامعة المؤسس» على الحربي، اليوم الخميس، عدة تحذيرات بشأن الموجة شديدة البرودة، التي ستمر بها المملكة خلال الأسبوع المقبل.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الحربي: لا تنام والفحم مشتعل في محل مقفل مثل الغرفة أو الصالة أو المجلس، مؤكدًا أن هذا الأمر خطير ويسبب اختناقًا.
وأضاف: هذا موضوع مهم لاسيما ونحن نعيش أجواء باردة، ومقبلون على موجة شديدة البرودة، لافتًا إلى أن الكثير لا يدرك خطورة هذا الأمر، وربما يتساهل فيه، قائلًا: «نبهو وانتبهوا.. رعاكم الله ووقانا وإياكم من كل سوء».
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