فريق طبي بمجمع «الحناكية» ينهي معاناة مريض مع الغرغرينا والأورام الليمفاوية

|تمكَّن الفريق الطبي بالمجمع الصحي بمحافظة الحناكية بالمدينة المنورة من إنهاء معاناة مريض من آلام شديدة بالبطن؛ نتيجة وجود غرغرينا بالأمعاء الرفيعة.
وبإجراء الفحوصات الأولية والجراحة الاستكشافية، تبيَّن أن المريض يعاني من التهاب في الغشاء البريتوني؛ نتيجة الغرغرينا، ووجود ورم في الغدد الليمفاوية الموصلة للأمعاء.
ونجح الفريق الطبي بالمجمع الصحي، في استئصال الجزء المصاب وتوصيل الأمعاء، وقد استقرت حالة المريض بعد معاناة طويلة مع الآلام المبرحة.
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