نشرة «الإسكان»: استقرار لأسعار العقارات.. ونمو للتمويل العقاري والأسر المتملكة

كشفت إحصاءات الربع الرابع لعام 2019 لأسعار العقارات السكنية، عن استقرار نسبي للرقم القياسي للقطاع العقاري السكني من أواخر 2018 إلى نهاية 2019، ليقف عند 83.3%، وفقًا لنشرة الإسكان التي صدرت مؤخرًا عن مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان.

وأبرزت النشرة النتائج القياسية في نمو القروض العقارية السكنية بالمقارنة بين عامي 2018 و2019، مدفوعة بالدور الفاعل لبرنامج الإسكان في تعزيز الأثر الاقتصادي للقطاع، وإسهامه في تمكين المواطنين من التملُّك السكني عبر توفير الكثير من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة.

كما كشفت عن استمرار النمو الاقتصادي لقطاع الإسكان في الربع الرابع لعام 2019، إذ جاءت مساهمة الأنشطة العقارية رابعًا في الترتيب بين الأنشطة الاقتصادية بواقع 9.9% من الناتج المحلي غير النفطي، في الوقت الذي أسهم الدعم الذي تقدمه برامج منظومة الإسكان في ارتفاع معدلات النمو للقروض العقارية المقدمة للأفراد لأرقام قياسية بلغت 167.48% خلال العام 2019م، وفي المقابل تعد مجموعة السكن وتوابعه أقل الأقسام في التضخم لسلة أسعار المستهلك، وفقًا لبيانات شهر ديسمبر من العام 2019.

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وأظهر سوق الإسكان نموًا واضحًا في مؤشر نسبة المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية بنحو 3.6% خلال الفترة بين عامي 2017 و2019، ليرتفع المؤشر إلى 62.08% في منتصف 2019؛ حيث بلغ عدد الأسر المتملكة للمساكن في عام 2017 نحو 2.100.129 أسرة، و2.172.198 أسرة في عام 2018.

في حين بلغ عدد الأسر، التي تملكت منازلها 2.285.786 أسرة حتى منتصف 2019، في حين ألمحت عن خصائص المساكن المملوكة للأسر السعودية؛ حيث بلغت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من نوع (فيلا) نحو 29.75% حتى منتصف 2019، فيما مثلت المساكن من نوع (شقق) والمشغولة بأسر سعودية نسبة 43.74%، خلال الفترة نفسها في مختلف المناطق.

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