خطوات وشروط ضم مدة خدمة خاضعة لـ«التقاعد» إلى التأمينات

حددت المؤسسة العامة للتقاعد خطوات ضم خدمة خاضعة لنظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية.

وتلقت المؤسسة سؤالًا، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، جاء فيه «أنا موظف حكومي واستقلت من الجهة الحكومية وانتقلت إلى القطاع الخاص أرغب بضم خدماتي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما هي الآلية لذلك».

وأوضحت مؤسسة التقاعد الشروط الواجب توافرها، وهي أن تكون الخدمة السابقة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري ولم يعوض عنها، وأتكون مدة الخدمة السابقة لا تقل عن 12 شهرًا، مشيرة إلى أن التقدم بطلب ضم الخدمة السابقة قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير «نظام التأمينات الاجتماعية».

تضمنت الشروط ألا يكون المشترك قد استلم مكافأة أو معاشًا تقاعديًّا عن الخدمة المراد ضمها ولا يقبل طلب الضم إذا كانت سن المشترك أكبر من 59 سنة عند تقديم الطلب، كما لا يقبل طلب الضم إذا كان سبب نهاية الخدمة الخاضعة لنظام التقاعد (مدنيًّا أو عسكريًّا) هو العجز.

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وبالنسبة للخطوات فتمثلت في الضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونية» في أعلى الصفحة، ثم الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، وتحديد خدمات «زائر»، والضغط على خدمة «طلب تبادل منافع»، وأخيرًا إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

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