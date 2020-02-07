«التحالف» يسقط طائرتين مفخختين للحوثي كانتا تستهدفان حفلًا مدرسيًّا بالمخا

أسقطت الدفاعات الجوية لقوات التحالف، في الساحل الغربي باليمن، ظهر اليوم الخميس، طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية، وكانتا تستهدفان حفلًا مدرسيًّا أقامته إدارة مديرية المخا بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي في مدرسة الزهراء بمدينة المخا.

ووفق «العربية»، أوضح الإعلام العسكري، التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرتين المسيرتين قبل دخولهما سماء مدينة المخا.

من ناحيته، أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الخميس، أنه صد هجومًا كبيرًا للميليشيات الإرهابية، في البرح غرب تعز، فيما أفادت مصادر بمقتل 15 من الميليشيات الحوثي في جبهة البرح.

وقد استهدفت الميليشيات الإرهابية، المدعومة إيرانيًّا مدينة المخا بعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة نهاية العام الماضي؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا في أوساط المدنيين وتدمير منشآت عامة، كان أبرزها مستشفى أطباء بلا حدود.

Advertisements

وعلى الصعيد السياسي، غرد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس على «تويتر»، قائلًا: «ناقشت مع نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح التصعيد العسكري الأخير في اليمن»، مضيفًا: «نائب الرئيس شدد على التزام حكومة اليمن بعملية السلام وأعرب عن دعمه لجهود المبعوث الخاص في تهدئة التوتر في اليمن».

اقرأ أيضًا:

نفى استهداف «سوق يختل».. «تقييم الحوادث باليمن» يفند 6 ادعاءات للمنظمات العالمية

عنف «الحوثي» يُجبر آلاف اليمنيين على الفرار إلى مأرب والجوف