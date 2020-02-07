بالصور.. اختتام الملتقى التوعوي في الرياض بعرض التطبيق الجديد للمخدرات

اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، أعمال الملتقى التوعوي الأول للمخدرات والذي اقيم خلال الثلاثة أيام الماضية.
حضر الملتقى ما يقارب من 600 موظف وموظفة من منسوبي وزارة العمل وبعض الجهات الحكومية الأخرى ومجموعة من القيادات في الجهتين، بالإضافة إلى بعض المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي والنفسي.
شارك في جلسات الملتقى نخبة من الأكاديميين والمختصين، الذين قدموا مجموعة من اوراق العمل بدأتها الدكتورة عيشة قفاص والتي تحدثت عن مؤشرات الإدمان وعلامات التعاطي.
كما تناول الدكتور فيصل البيشي أساسيات علاج الإدمان بالشرح والتفصيل، بينما قدمت الدكتورة هند الصفيان نبذة موجزة عن الرعاية النفسية والاجتماعية والإنسانية لنزلاء السجون. وفي الجلسة الأخيرة قدم العميد صالح اللحيدان ورقة عمل توضح مهارات اساليب التفتيش.
وفي ختام الملتقى، أكد الحضور والمشاركون ضرورة تكاتف الجهود بين أفراد ومؤسسات المجتمع للتصدي لهذه الآفة والحد من أضرارها كما تم عرض التطبيق الجديد للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض والذي يحمل ملف لأبرز المواد المخدرة ثم تجول الجميع في المعرض التعريفي المصاحب الذي أقيم بهذه المناسبة .
يُذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن مجموعة من الشراكات والاتفاقيات التي يعقدها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع كل جهات ومؤسسات الدولة لتطوير أداء منسوبيها وتقديم أفضل أوجه الرعاية لمستفيديها من الجنسين.
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