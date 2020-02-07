بالصور.. أمير الرياض يدشن مجمع عيادات طب الأسنان بعفيف

دشن الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، اليوم الخميس، مشروع مجمع عيادات طب الأسنان بعفيف.

واطلع أمير الرياض لدى رعايته حفل التدشين على عرض تقديمي عن أقسام ومحتوى المجمع من أجهزة طبية حديثة وكوادر صحية وفنية، إضافة إلى الخدمات الصحية التخصصية النوعية التي يهدف المجمع إلى تقديمها للمواطنين والمقيمين في محافظة عفيف.

وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري عن شكره لأمير منطقة الرياض ونائبه على الدعم المستمر والحرص الدائم على تطوير الخدمات الطبية بالمنطقة، بمتابعة مباشرة من وزير الصحة مؤكدا أن المجمع أصبح مهيئًا على أعلى المستويات المهنية والطبية بعد تجهيزه بأحدث التقنيات التي تتوافق مع المواصفات الفنية ودعمه بالكوادر والخبرات الطبية المؤهلة لتقديم خدمات طبية علاجية ووقائية تجعل منه الاختيار الأمثل للمرضى الباحثين عن دقة التشخيص وجودة الخدمة المقدمة.

وأضاف «التويجري» أن المركز يضم 7 عيادات للأسنان تدعمها وحدات للأشعة الرقمية، كما سيتم تجهيز المركز بوحدة مركزية لتنقية ومعالجة المياه وكذلك قسم للتعقيم المركزي وفقًا لأرقى المعايير الخاصة بمكافحة انتقال العدوى في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى مركز للتعليم والتدريب المستمر يشمل قاعة ورش عمل تتسع لأكثر من 80 فردًا، وقاعة مخصصة للاجتماعات.

لافتًا إلى أن المركز سيقدم خدماته العلاجية الاستشارية والتخصصية للحالات المتقدمة في طب الأسنان.

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