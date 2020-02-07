إلزام كفيل برد حقوق عاملة منزلية حرمت من راتبها 7 أعوام

أنهى مكتب عمل الرياض معاناة عاملة منزلية لم تستلم رواتب عملها لمدة تزيد على 7 سنوات. وأوضح مدير عام مكتب عمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري أن المكتب تلقى الشكوى من السفارة السريلانكية وتمت مباشرة الشكوى من قبل مدير إدارة الدعم والحماية بمنطقة الرياض فيصل الراقي وأشار إلى أنه تم التحقق من صحة الشكوى واستدعاء الكفيل واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة وتسليمه رواتب العاملة المنزلية المتأخرة. وشدد عسيري على أن الوزارة لن تتهاون في استرداد مستحقات العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن الكفيل إذا لم يلتزم بدفع راتب العاملة، فإن الوزارة ستفعل المطلوب منها حتى تسترد العاملة حقوقه. وشكر مندوب السفارة السريلانكية مكتب العمل على الجهود التي يقدمونها لحفظ حقوق العمالة الوافدة.

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