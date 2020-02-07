تقارير المحاسبة والطيران والترفيه تحت قبة الشورى

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها الإثنين على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1439/‏‏ 1440، في جلسة سابقة.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1440/‏‏1439، في جلسة سابقة.

توصيات ودراسات

خلال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439/‏‏1440، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1439/‏‏1440، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

ملحوظات وآراء

خلال الجلسة العادية الثالثة والعشرين التي يعقدها الثلاثاء، يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/‏‏1440، في جلسة سابقة، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

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ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/‏‏1440هـ، في جلسة سابقة، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن تقرير الوزارة.

تقارير يناقشها المجلس

الهيئة العامة للطيران المـدني

الصندوق الخيري الاجتماعي

الهيئة العامة للمساحة

الهيئة العامة للأوقاف