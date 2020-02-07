تسهيل إجراءات محاكم التنفيذ

تكامل الخدمات
وقام الوزير بجولة تفقدية في صالة الاستقبال المركزيّة بمحكمة التنفيذ بالرياض، حيث اطلع على جاهزية الصالة وتكامل الخدمات فيها وضمان توفر جميع المتطلبات والتجهيزات الفنيّة التي تضمن تقديم الخدمة بجودة وبسرعة، واستمع لشرحٍ مختصر عن آلية عملها والخدمات التي تقدمها للمستفيد العدلي.
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