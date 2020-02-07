تسهيل إجراءات محاكم التنفيذ

زار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني صالة الاستقبال المركزية في محكمة التنفيذ بالرياض التي تستهدف تقديم الخدمات المتكاملة للمستفيدين في مكان مركزي وخاص لاستقبال المستفيدين وتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم بكل سهولة ويسر دون عناء مراجعة الدوائر القضائية.

تكامل الخدمات

وقام الوزير بجولة تفقدية في صالة الاستقبال المركزيّة بمحكمة التنفيذ بالرياض، حيث اطلع على جاهزية الصالة وتكامل الخدمات فيها وضمان توفر جميع المتطلبات والتجهيزات الفنيّة التي تضمن تقديم الخدمة بجودة وبسرعة، واستمع لشرحٍ مختصر عن آلية عملها والخدمات التي تقدمها للمستفيد العدلي.