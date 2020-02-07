موجة شديدة البرودة و4 مناطق تلامس الصفر

امتداد وتأثير
أشار التقرير إلى انخفاض درجة الحرارة على معظم مناطق المملكة لتصل الصغرى إلى «الصفر المئوي»، على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وتصل إلى ما دون الصفر من مساء الأحد، وتمتد لتؤثر في منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض والشرقية والمدينة المنورة اعتباراً من مساء الإثنين.
سرعة الرياح
أورد التقرير أن سرعة الرياح السطحية قد تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، فيما تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومتراً في الساعة على مناطق حائل والقصيم وتبوك والشرقية والرياض.
مناطق صفرية
الحدود الشمالية
الجوف
تبوك
حائل
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