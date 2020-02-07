موجة شديدة البرودة و4 مناطق تلامس الصفر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم المناطق، حيث يتوقع تأثير كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تصحب برياح نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصةً خلال النهار على معظم مناطق المملكة.

امتداد وتأثير

أشار التقرير إلى انخفاض درجة الحرارة على معظم مناطق المملكة لتصل الصغرى إلى «الصفر المئوي»، على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وتصل إلى ما دون الصفر من مساء الأحد، وتمتد لتؤثر في منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض والشرقية والمدينة المنورة اعتباراً من مساء الإثنين.

سرعة الرياح

أورد التقرير أن سرعة الرياح السطحية قد تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، فيما تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومتراً في الساعة على مناطق حائل والقصيم وتبوك والشرقية والرياض.

مناطق صفرية

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الحدود الشمالية

الجوف

تبوك

حائل