اخبار السعوديه

موجة شديدة البرودة و4 مناطق تلامس الصفر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم المناطق، حيث يتوقع تأثير كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تصحب برياح نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصةً خلال النهار على معظم مناطق المملكة.

امتداد وتأثير

أشار التقرير إلى انخفاض درجة الحرارة على معظم مناطق المملكة لتصل الصغرى إلى «الصفر المئوي»، على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وتصل إلى ما دون الصفر من مساء الأحد، وتمتد لتؤثر في منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض والشرقية والمدينة المنورة اعتباراً من مساء الإثنين.

سرعة الرياح

أورد التقرير أن سرعة الرياح السطحية قد تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، فيما تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومتراً في الساعة على مناطق حائل والقصيم وتبوك والشرقية والرياض.

مناطق صفرية

Advertisements

الحدود الشمالية

الجوف

تبوك

حائل


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجة شديدة البرودة و4 مناطق تلامس الصفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا