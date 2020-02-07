السعودية اليوم / اختتام ملتقى القيادة المدرسية الخامس بتعليم صبيا



صبيا 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

اختتمت اليوم إدارة تعليم صبيا ممثلة بقسم الإشراف التربوي فعاليات ملتقى القيادة المدرسية الخامس تحت عنوان "دور القيادة المدرسية في تحسين نواتج التعلم" وذلك على مسرح الإدارة.

وتضمنت فعاليات اليوم الختامي للملتقى ستة أوراق عمل بدأها الدكتور يوسف سعادة بالحديث عن العالم الرقمي ودوره في تحسين نواتج التعلم وتناقضاته وفرص الاستفادة منه وأبرز مهارات التطور الرقمي العامة والخاصة.

فيما عرض قائد مدرسة المبرز الثانوية بالأحساء ماجد الشويرد تجربة مدرسته المتميزة لرفع درجات الطلاب في اختبار القدرات والتحصيلي، وكيفية ذلك على مستوى المدرسة والمعلمين والطلاب.

ومن ثم استعرض مدير مكتب تعليم الداير بني مالك الدكتور مفرح المالكي مفاهيم القيادة المدرسية والممارسات التدريسية ونواتج التعلم، وصفات القائد وأدواره الإجرائية لتطوير الممارسات التدريسية، والنقاط التي ينبغي التركيز عليها لتحسين نواتج التعلم.

وقدمت مشرفة القيادة المدرسية بمكتب تعليم الدرب زهراء الشعبي دراسة إجرائية لدعم التحصيل الدراسي وردم الفجوة في النتائج بين الاختبارات الداخلية والخارجية، تناولت فيها أسباب الفجوة في اختبار القدرات، والإجراءات المقترح تطبيقها في المدارس لتحسين نتائج القدرات، وبعض التوصيات والمقترحات.

وعن القيادة الفاعلة عرض مشرف القيادة المدرسية بمكتب تعليم هروب عبد الله خواجي مبادرات تعليم صبيا لإعداد قادة المدارس وأهدافها ومبرراتها وكيفية تحديد الاحتياج وفريق العمل والمستهدفين، ونتائج هذه المبادرات.

وكانت الورقة الأخيرة في الملتقى عن بوابة المستقبل قدمها المشرف على بوابة المستقبل بالمنطقة الجنوبية الدكتور ياسر الرازحي تناول فيها أهمية بوابة المستقبل وانطلاقها من رؤية المملكة، ومبادرات بوابة المستقبل التي نفذتها إدارة التعليم، والتطبيق الأمثل لبوابة المستقبل.//انتهى//

23:35ت م

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