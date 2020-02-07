السعودية اليوم / رائدة الفضاء الأميركية كريستينا كوك تعود إلى الأرض بعد تحقيق رقم قياسي في الفضاء



واشنطن 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

عادت رائدة الفضاء الأميركية كريستينا كوك اليوم إلى الأرض بعد فترة إقامة قياسية على متن محطة الفضاء الدولية، حيث أنهت الرائدة التي قادت أول مهمة نسائية خالصة للسير في الفضاء في 2019، مهمة حافلة قد تقدم معلومات مهمة بشأن السفر في الفضاء البعيد بحسب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ، بعدما أمضت كوك 328 يومًا في المحطة المدارية الدولية.

وقالت ناسا في بيان إن مهمة كوك كسر الرقم القياسي لأطول مدة تقضيها امرأة في الفضاء بشكل متواصل متجاوزة بذلك رقم رائدة الفضاء بيجي ويتسون من (ناسا) ، كما حققت كوك أيضًا إنجازًا بارزًا للمرأة بمهمة سير فضائي دورية نسبيًا مع زميلتها في ناسا جيسيكا ماير في أكتوبر الماضي، لتسجلا بذلك المرة الأولى لخروج امرأتين معًا في نفس الوقت في مهمة خارج المحطة.

وأوضحت ناسا أن رواد الفضاء في المحطة الدولية أنجزوا إجمالًا 227 مهمة سير فضائي للصيانة، بمشاركة رائدات في نحو 24 منها.

وقامت كوك وماير بمهمتين أخرتين للسير في الفضاء معًا في يناير الماضي معتبرة أن بعثة كوك المطولة ستمد الباحثين ببيانات مطلوبة بشدة لمعرفة كيفية تأثير انعدام الجاذبية والأشعة الفضائية على جسد المرأة في رحلات الفضاء طويلة الأمد.

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20:43ت م

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