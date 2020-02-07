المواطن الغنام ورحلة ربع قرن في جمع المقتنيات الأثرية بحفر الباطن

2020-02-07

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

لقرابة ربع قرن وتحديدًا ٢٤ عامًا واصل خلالها متابعات الخليج 365 غنام الغنام من سكان محافظة حفر الباطن هوايته المفضلة في جمع التراث، والمقتنيات الأثرية القديمة، حيث بدأ منذ عام ١٤١٧هـ رحلة جمع المقتنيات الأثرية من عملات ورقية ومعدنية نادرة ومعادن، ومقتنيات من ركن البقالة القديمة والمشروبات الغازية القديمة بالإضافة إلى الألعاب القديمة وبرنامج التغذية القديم الذي كان يصرف من وزارة المعارف في ذلك الوقت.

وفي حديث مع “متابعات الخليج 365” ذكر الغنام أن المقتنيات مكلفة ماديًا حيث يقوم بشراء بعضها من المزادات التي تقام في الرياض وعنيزة والكويت، مضيفًا أنه يستقبل بعض زملائه ومعهم طلاب المدارس، ويرون أشياء ينبهرون بها، ويسألون عنها وعن تاريخها خاصةً برنامج التغذية القديم الذي كان يقدم للطلاب قديمًا.

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وأضاف الغنام: لدي عملات نادرة جدًا من ضمنها وصل الحجاج الذي يعتبر أول عملة ورقية صدرت بالمملكة وكذلك لدي المناهج الدراسية القديمة والصحف المتنوعة القديمة.

وتابع الغنام: “المقتنيات التي جمعتها أحيانًا تكون من الأصدقاء وعبر المزادات التي تقام في عنيزة والرياض التي أحرص على حضورها وأيضًا أحضر المزادات التي تقام في دولة الكويت ومن مواقع التواصل الاجتماعي ويعد جمع المقتنيات القديمة أمرًا متعبًا”.

واختتم الغنام حديثه بأن الهدف من جمع هذه المقتنيات هو الهواية وحب الماضي، ونظرًا لحب الناس للأمور المتعلقة بالتراث وجمع الأشياء القديمة، وقليل من يقوم بجمعها.

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