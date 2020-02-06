شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. التشهير بمواطن تستر على وافد لبناني والان نبدء بالتفاصيل
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن تستر على وافد من جنسية لبنانية بعد صدور حكم قضائي يؤكد تمكين المتستر للوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات وأعمال الجبس والصيانة بمدينة الرياض.
كما بينت الأدلة ملكية الوافد للمنشأة تحت اسم المتستر وكبر حجم تعاملاته المالية في حين يحمل مهنة "فني ديكور" ،بالإضافة إلى توليه إدارة وتسيير أعمال المنشأة والتصرف تصرف المالك.
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