شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تشيد بجهود المملكة في حفظ الأرواح والممتلكات والان نبدء بالتفاصيل

• تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات السلامة المرورية

• انخفاض في أعداد وفيات حوادث الطرق بنسبة 35%

أشادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الذي صدر مؤخراً لتوثيق جهود المملكة في تعزيز السلامة المرورية، بما يحقق المستهدفات العالمية في حفظ الأرواح والممتلكات.

وبينت المنظمة في التقرير، إلى أن هناك انخفاضًا في أعداد وفيات حوادث الطرق بنسبة 35%، وكذلك إنخفاضاً في معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة بنسبة 40% خلال الفترة من 2016 - 2018م.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى المنهجية التي تسير عليها المملكة في تحسين السلامة المرورية وذلك من خلال برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وبمشاركة القطاعات ذات الصلة ما يسهم في توحيد الجهود وسرعة الإنجاز.