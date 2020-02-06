الصحة العالمية تثني على جهود المملكة لخفض حوادث المرور

2020-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثنت منظمة الصحة العالمية على الجهود المبذولة لرفع مستوى السلامة المرورية بالمملكة والنتائج الإيجابية التي حققتها في خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة ٤٠٪؜ خلال الثلاث سنوات الماضية.

Advertisements

يذكر أن مؤتمر السلامة المرورية الذي عقدته الإدارة العامة للمرور قبل أشهر كشف عن نتائج مؤشرات السلامة المروية وعدد الإصابات وحالات الوفيات والحوادث والمخالف المرورية.

وبينت النتائج أن هناك انخفاضًا في عدد حالات الوفيات والحوادث المروية وإصاباتها في السعودية خلال عام 2018 بنسبة 24% حيث بلغت عدد الحوادث 352 ألف بنسبة 40 حادثًا في الساعة، وإصابة ما يزيد على 30 ألف شخص ما يعادل 82 إصابة يوميًا، و6025 حالة وفاة ما يعادل 16 حالة يوميًا، حيث بلغت عدد الحوادث عام 2017 عدد الحوادث المروية 460 ألف حادث مروري، ونتج عنها إصابة ما يزيد على 33 ألف إصابة، وسبع حالات وفاة، وأن عدد الحوادث في الساعة تصل إلى 40 حادثًا، و82 مصابًا يوميًا، و16 حالة وفاة في اليوم.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







