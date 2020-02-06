السعودية | الصين: اتصال الملك سلمان أقوى رسالة دعم لنا بمواجهة كورونا

شكرا لقرائتكم الصين: اتصال الملك سلمان أقوى رسالة دعم لنا بمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب السفير الصيني في السعودية، تشين وي تشينغ، في تغريدة على حسابه في "تويتر" الخميس، عن شكره للسعودية لتقديمها المساعدة للصين في ظل الأزمة الصحية التي تعرفها بسبب فيروس كورونا المستجد.

واعتبر السفير الصيني أن اتصال العاهل السعودي الملك سلمان بالرئيس الصيني شي جين وأمره لمركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات للصين في مواجهة كورونا، هو "أقوى رسالة داعمة ومعبرة عن الثقة من القيادة السعودية للصين في مواجهة الوباء".

وقدّم شكره للسعودية، مشيراً إلى "ما يجمع البلدين من تعاون طويل المدى".

وكان الملك سلمان قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني شي جين.

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وأعرب الملك سلمان خلال الاتصال عن مشاركة السعودية للصين مشاعر الألم، نتيجة تفشي فيروس كورونا، معرباً عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيراً إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس.

كما أشار إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين، بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

من جهته أكد الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبراً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس.

وتشهد الصين أزمة صحيفة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى إصابة الآلاف ومقتل أكثر من 500 شخص في الصين، كما عبر الحدود إلى بعض البلدان الآسيوية والأوروبية والولايات المتحدة.