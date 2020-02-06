بالصور: 16 إصابة في حادث تصادم حافلة نقل جماعي على طريق الرياض بالمجمعة

أصيب 16 شخصًا في حادث تصادم حافلة نقل جماعي على طريق الرياض سدير عند محافظة المجمعة. وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الثانية عشرة و21 دقيقة من صباح اليوم الخميس، من مواطن بوجود حادث تصادم لحافلة نقل جماعي.
وأكد متحدث الهلال الأحمر، توجيه 8 فرق إسعافيه وعنايات مع القيادة الميدانية التي وصلت إلى الموقع خلال عشر دقائق، مشيرًا إلى فرز الحالات والتي بلغ عددها 16، منها خمس إصابات حرجة وأربع إصابات متوسطة، فيما كانت باقي الحالات طفيفة. وأضاف الجلاجل أن وزارة الصحة دعمت الحادث بثلاثة فرق إسعافية، وتم نقل كل الحالات لمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة وحالتين لمستشفى حوطة سدير.
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