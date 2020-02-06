متحدث أمن الدولة يستعرض أبرز مهددات الأمن الوطني في المملكة

استعرض اللواء المهندس بسام عطية المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أبرز مهددات الأمن الوطني في السعودية، وذلك في محاضرة توعوية لطلاب وطالبات جامعة الملك فيصل بالأحساء. وقال “عطية” إن من أبزر المهددات، الأفكار الدخيلة والفساد والمخدرات والإشاعات المغرضة، لما فيها من سلبيات وأضرار على الأفراد والوطن. وشدد خلال المحاضرة على مفاهيم الأمن الوطني وطرق اكتشاف المهددات، وكيفية تغيير فكر من يقوم عليها عن طريق التثقيف والتوعية والنصح، مؤكداً أن الإعلام شريك مهم، كونه ينقل الصورة التوعوية الصحيحة ما يسهم في سير الأمور بشكل أفضل.

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