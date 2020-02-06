نجح مرور منطقة الرياض في التعرف على هوية سائق مركبة تسبب في دهـس طفلة أثناء نزولها من حافلة مدرسية، وألقى القبـض عليه.
وأعلن مرور الرياض اليوم الخميس، أن رجال المرور ألقوا القبـض على سائق كان قد دهـس طفلة أثناء نزولها من حافلة مدرستها، وجرى توقيفه واحتجاز المركبة. كما أكدت الإدارة العامة للمرور أنها شرعت في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالحـادثة، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن لاذ بالفرار.. القبض على سائق دهـس طفلة أثناء نزولها من حافلة مدرسية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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