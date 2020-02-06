بعد أن لاذ بالفرار.. القبض على سائق دهـس طفلة أثناء نزولها من حافلة مدرسية بالرياض

نجح مرور منطقة الرياض في التعرف على هوية سائق مركبة تسبب في دهـس طفلة أثناء نزولها من حافلة مدرسية، وألقى القبـض عليه.

وأعلن مرور الرياض اليوم الخميس، أن رجال المرور ألقوا القبـض على سائق كان قد دهـس طفلة أثناء نزولها من حافلة مدرستها، وجرى توقيفه واحتجاز المركبة. كما أكدت الإدارة العامة للمرور أنها شرعت في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالحـادثة، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً.