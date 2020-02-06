بتوجيهات القيادة.. إجلاء طلبة ومعلمي المدرسة السعودية في بكين.. والبعثة التعليمية في هونج كونج

أعلنت الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بوزارة التعليم – اليوم (الخميس) – عن إجلاء طلبة المدرسة السعودية في بكين ومعلميها. كما أعلنت عن إجلاء أعضاء البعثة التعليمية السعودية في هونج كونج وعائلاتهم. وأوضحت أن الإجلاء جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة التي أمرت بتأمين وصولهم إلى المملكة على نفقة الدولة مع تأمين كل الاحتياجات اللازمة لهم ولعائلاتهم. وكانت إدارة المدارس السعودية في الخارج قد شكلت فريق عمل لمتابعة وصول الطلبة والمعلمين إلى المملكة، بعد تفشي فايروس “كورونا الجديد” في الصين والمناطق الإدارية التابعة لها.

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