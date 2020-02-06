أمير منطقة القصيم يكرم القريشي لمبادرته في فتح مزرعته للمتنزهين

كرم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، علي بن عبدالله القريشي لمبادرته في فتح أبواب مزارعه في مركز الخبراء للمواطنين والمواطنات، للتنزه والاستمتاع داخلها خلال فترة الشتاء. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في ديوان الإمارة بمدينة بريدة، محافظ رياض الخبراء فهد السلطان، ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة إبراهيم المشيقح، ورئيس مركز الخبراء عبدالعزيز الحديثي، وصاحب مزرعة القريشي علي القريشي. وثمن أمير منطقة القصيم كافة المبادرات التي يقدمها أبناء دوت الخليج من خلال فتح المجال وتعزيز إيجاد مثل هذه الأماكن البرية العاكسة لجمال الطبيعة، والتي تشتهر بها المنطقة، سائلا المولى -عز وجل- أن يبارك بالجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير. من جانبه، قدم علي القريشي شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على ما يبذله من جهود وتشجيع وتحفيز لأبناء المنطقة وفي كافة المجالات، مشيرا إلى أن مبادرته فتح مزارعه للمواطنين والمواطنات هي أحد الواجبات الواجبة لأبناء دوت الخليج.



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